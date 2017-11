Topmodel Romee Strijd laat vlogs bewerken door Bredaas bedrijf

De vriend en manager van Strijd, Laurens van Leeuwen, deed een oproep op Instagram. Hij zocht een editor voor de vlogs (video weblogs) die Strijd wekelijks maakt. ,,Wij kregen die tip via-via toegestuurd en hebben vervolgens gereageerd door een mailtje te sturen", aldus Dabbe van den Brand van het Bredase bedrijf.

Victoria's Secret Fashion Show

Hij vertelt dat Van Leeuwen de vlogs eerst zelf bewerkte, maar dat toch lastig vond omdat het creativiteit miste. ,,Dit leek ons een leuke uitdaging dus stuurden we ons portfolio op. Vervolgens kregen we een mailtje terug en hebben we regelmatig telefonisch contact gehad."

Ondertussen is de eerste vlog bewerkt en heeft het bedrijf een positieve reactie gekregen van het stel dat tegenwoordig in New York woont. Momenteel is Van den Brand samen met collega Tim van Laere bezig met het bewerken van een nieuwe vlog. Die gaat over de '2017 Victoria's Secret Fashion Show' waar Strijd aan deelnam vorige week in Shanghai.

Van Leeuwen laat weten dat de samenwerking tot zover goed bevalt. ,,Ik hoop dat de samenwerking voor langere termijn zal zijn", aldus de vriend van Strijd.

Evalueren in Nederland

Het is de bedoeling dat Bureau Duizenddingen de filmpjes die Strijd maakt, levendiger een aantrekkelijker voor de doelgroep maakt. Dat doen ze onder andere door het toevoegen van effecten en het creëren van een samenhangend verhaal. ,,Dat kijkt fijner. Ook hebben we een nieuw intro en logo gemaakt. We zijn een pilot gestart die we in december evalueren. Dan komen zij naar Nederland."

Het bewerken van vlogs van topmodellen is niet de core business van het bedrijf. Bureau Duizenddingen is met name bezig met fotografie, grafisch ontwerp, webdesign en het maken van promotiefilms. ,,We zijn altijd op zoek naar een uitdaging. Dit heeft een groot bereik."