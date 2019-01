Topman Juzt weg om financiële problemen

Volledig scherm De in zwaar weer zittende jeugdzorginstelling Juzt telt diverse centra in West-Brabant en Zeeland waar jongeren met (gedrags)problemen worden opgevangen en begeleid. Zoals - op deze foto - Lievenshove in Oosterhout. Foto Johan Wouters / Pix4Profs © Johan Wouters / Pix4Profs

Olof Suttorp, voorzitter van de raad van toezicht van Juzt, spreekt over een ‘onoverbrugbaar verschil van inzicht’, over de aanpak van de financiële problemen bij de instelling. Die leed de afgelopen jaren miljoenen euro’s verlies. Suttorp: ,,Als raad van toezicht hebben we niet langer het idee dat Jos van Nunen de geschikte persoon is om van Juzt weer een gezonde organisatie te maken.’’

Van Nunen zelf was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar. Hoe penibel de financiële situatie bij Juzt is, is onduidelijk. Suttorp beweert dat er geen acuut probleem bestaat. ,,Het is niet zo dat Juzt als gevolg van de financiële problemen morgen kan omvallen. Maar het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren om van Juzt weer een levensvatbare instelling te maken.‘’

Eerder kwam de gemeente Steenbergen met een brandbrief naar buiten waarin gesproken werd over een ‘op onderdelen kritieke financiële situatie‘ bij Juzt. Bovendien zouden, volgens onbevestigde bronnen, de banken Juzt geen geld meer willen lenen. Daarom zou de verhuizing van jongeren van Juzt-instelling Lievenshove in Oosterhout naar andere jeugdinstellingen zijn uitgesteld.

De 53-jarige Van Nunen werd in oktober 2017 aangesteld als topman bij Juzt dat 3.500 jonge cliënten in West-Brabant onder haar hoede heeft. Een aantal van hen woont in jeugdzorgcentra zoals Lievenshove in Oosterhout en de Krabbebossen bij Rijsbergen. Daarvoor was Van Nunen ruim vijf jaar bestuursvoorzitter en financieel directeur bij een welzijnsorganisatie in Eindhoven.

Mede onder leiding van Van Nunen voerde Juzt de afgelopen jaren de ene na de andere reorganisatie door om de kosten in de hand te krijgen. Als gevolg daarvan kromp de jeugdinstelling in een paar jaar tijd van duizend naar een kleine 500 medewerkers. Ook liggen er plannen om gebouwen van de instelling te verkopen om weer in de zwarte cijfers terecht te komen.

Zo wordt de Juzt-vestiging in Oosterhout gesloten en de 26 hectare grond eronder voor vele miljoenen euro's vermoedelijk verkocht aan de gemeente. Overigens was dat, zo wilde de Juzt-leiding vorig jaar doen geloven, niet de reden voor de sluiting van Lievenshove. Die zou het gevolg zijn geweest van aanhoudende, overlast van drugsdealers op het terrein.

De verliezen waar Juzt mee kampt, zijn volgens de instelling een gevolg van de veranderingen in de jeugdzorg. Tot 2015 werd die betaald door het Rijk. Maar sinds die datum is de jeugdzorg een taak van de gemeenten geworden. De overgang ging gepaard met forse bezuinigingen, de gemeenten hebben een kwart minder geld ter beschikking voor de jeugdzorg dan indertijd de landelijke overheid.

Juzt is dan ook niet de enige instelling die in zwaar weer zit. Vier op de tien jeugdzorgaanbieders heeft financiële problemen sinds gemeenten de bekostiging voor hun rekening moeten nemen, bleek eerder uit een rapport van de Transitie Autoriteit Jeugdzorg (TAJ). Een deel van hen kampt met een ‘acuut gebrek aan liquide middelen.‘’

Volgens Suttorp heeft de raad van toezicht bij Juzt de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd met Van Nunen over de aanpak van de financiële problemen. ,,Op basis van die gesprekken hebben we begin januari besloten om in goed overleg uit elkaar te gaan.‘’ De taken van Van Nunen worden voorlopig overgenomen door het andere lid van de raad van bestuur van Juzt, Esther Overweter.