Toplocatie op de Haagdijk: ‘Met oudjaar zie je vuurwerk tot aan de horizon’

Gastekor­ten, ener­gie-armoede: we hebben alleen maar méér groene stroom nodig. Maar die is lastig te regelen

ETTEN-LEUR/BREDA - Toen West-Brabant in 2021 plannen presenteerde om de hoeveelheid groene energie aan te jagen was dat nog vooral een ‘klimaatding’. Anderhalf jaar later is het ook een manier om energie-armoede te bestrijden en de internationale stabiliteit te beschermen.

6:40