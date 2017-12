Topje toren Breda gehuld in duister

BREDA Wie onlangs in de avond, nacht of vroege ochtend een blik wierp op de toren van de Grote Kerk in Breda viel het meteen op: het licht is uit. Althans: voor een deel. De torentop, het stuk waaraan de uurwerken zijn bevestigd, is sinds een dag of vier in duisternis gehuld.

,,We kampen met een stroomstoring", legt een woordvoerster van de gemeente Breda uit. Die gemeente is eigenaar van de toren. En, nee: ,.We hebben geen flauw idee wat daarvan de oorzaak is." Maandag heeft Breda daarom een paar deskundigen de trappen van de toren op gestuurd. In de hoop dat zij kunnen achterhalen wat het probleem is.

,,Pas als dat duidelijk is, kunnen we maatregelen treffen", zegt de woordvoerster. ,,Dan ook is pas helder wat de reparatie gaat kosten en wie het gaat betalen." Als blijkt dat de storing is veroorzaakt door iets in de installatie, is het de leverancier van de verlichting die voor de kosten opdraait. ,,Maar het kan ook iets anders zijn, dan is het een andere partij die moet betalen, misschien wel de gemeente."