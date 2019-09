Topdrukte op zonnig Breda Barst

Chalet in Strijbeek is na dodelijke brand decor van groot politieon­der­zoek

19:56 STRIJBEEK - Twee plastic schommels die schijnbaar ongeschonden wat heen en weer wiegen in de wind. Een rode en een gele, hangend aan een houten frame. Ze herinneren aan de vrolijke momenten die kleinkinderen tot en met zaterdag hadden bij hun oma in Strijbeek. Zondag is alles anders, en zijn de speeltoestellen de stille getuigen van een groot politieonderzoek naar de dodelijke brand in het chalet aan de Daesdonckseweg.