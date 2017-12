Topdrukte op open dagen kaarsenfabriek Breda

Hostel Nightflight in Breda op last burgemeester week op slot

16:49 BREDA - Hostel Nightflight aan de Nijverheidssingel in Breda moet op last van de burgemeester een week de deuren sluiten. Controleurs van de gemeente hebben alcohol aangetroffen in pand. Dat druist in tegen de vergunning. De bewoners spreken van 'eindelijk'. Al langere tijd is er sprake van een ware klachtenstroom.