Topdesigner uit Lichtenvoorde ontwerpt nu ook voor bloemencorso in Zundert

Dit jaar ontwerpt Ter Haar in Zundert voor buurtschap Laarheide (in het Brabantse dorp zijn de corsogroepen verdeeld in buurtschappen, JH) en in Lichtenvoorde voor corsogroep Hooiland, respectievelijk het grootste en één-na-grootste bloemencorso ter wereld. De twee dorpen liggen 183 kilometer uit elkaar. Een autorit van twee uur.



Ter Haar: ,,Het mooie van deze tijd is dat we alles kunnen filmen. In Zundert hebben we een boel jonge mensen in de bouwtent lopen en die zetten alles op WhatsApp. Wanneer zij de beweging testen, kan ik direct appen: doe het maar vanuit een hoek van 20 graden. Dan weten ze genoeg. Dat werkt perfect.’’