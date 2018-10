Top van skatewereld in actie in Pier15 Breda

Tattoo prikken op vakantie: een blijvend souvenir

12:14 BREDA - Een zuipvakantie met vrienden, je eerste soloreis of een onvergetelijke stedentrip: alle reizen zijn memorabel. Het vrije gevoel dat op reis zijn geeft, wil je het liefst mee naar huis nemen. Dat kan met een koelkastmagneet of shotglaasje, maar wie wat gewaagder is, laat de herinnering vereeuwigen in inkt.