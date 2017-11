'Toos was zo vrolijk, zo stralend, zo bijzonder'

Het was 'een zoete inval' met alle broers en zussen en hun partners die langskwamen. ,,Tel daar nog eens de neefjes en nichtjes bij op. Wij waren bewust kinderloos, dus als tante en oom was het verwennen geen enkel probleem", vertelt Jos. Sjoke woonde uiteindelijk 32 jaar bij het echtpaar in, zij overleed op 95- jarige leeftijd.



Zowel Jos als Toos waren gek op het water. In de zomer gingen ze varen en in de winter namen ze het vliegtuig naar een warm oord. Jos: ,,Ons motto was: 'Wacht niet tot later met genieten, want als later eerder komt, ben je te laat'." Deze levenswijze kwam niet uit het niets. De jongste zus van Toos, Diny, was pas 28 toen zij overleed aan een hartstilstand. ,,Toos was ontroostbaar verdrietig en zag daarna elk jaar als een extraatje", vertelt Jos.