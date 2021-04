Toos en andere Bavelaren uiten zorgen over drukke weg: ‘Het is hier levensgevaarlijk, maak het veiliger’

Gewonde ‘Zeeuwse’ zeearend ontsnapt uit opvangcen­trum: gevecht met rivale ligt op de loer

29 april SINT PHILIPSLAND - De zeearend uit de Slikken van De Heen bij Sint Philipsland, die ruim twee weken geleden zwaargewond werd aangetroffen, is woensdag ontsnapt uit een vogelopvangcentrum in Zundert. Het is nu de vraag of ze terugkeert naar haar oude stek. In dat geval kan het wel eens op een gevecht met haar rivale uitdraaien.