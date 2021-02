Toonbank verplaatst naar de deur: ‘Klanten mogen niet binnen, maar we hebben een mooie etalage’

Het kabinet besloot winkeliers vanaf 10 februari weer wat ruimte te geven. Online bestellen, en dan een paar uur later ophalen, volgens een strak tijdschema. Dit zou ondernemers de kans geven nog iets te verdienen in deze lastige coronatijd. Bij veel de winkels die ‘open’ zijn, is de toonbank verplaatst naar de deur. In veel gevallen voorzien van een bel om personeel te waarschuwen. Bij andere winkels hangt een briefje achter het raam met daarop een telefoonnummer om te bellen als je je bestelling komt ophalen.

Bij Friends2Hold On aan de Bredase Baliëndijk schat eigenaar Rob Kuiters in dat hij ongeveer vijftien procent van zijn omzet genereert via click and collect. Gevraagd hoe het hem vergaat deze periode antwoordt hij: ,,Heel eerlijk gezegd is mijn omzet niet minder dan anders. Ik verkoop nu meer online.” Toch is de verkoper van collectables blij weer écht klantcontact te hebben. En zo lijken zijn klanten er ook over te denken. ,,Ik had vanochtend nog iemand aan de deur die vanuit Eindhoven moest komen. Ik denk dat het voor mensen ook even een uitje is, om ergens heen te rijden en iets op te halen.”

In het centrum van de stad komt mevrouw Willy Wassing net terug van een rondje door de binnenstad. ,,Ik was graag even op het terrasje gaan zitten”, vertelt ze. ,,Maar dat gaat helaas niet.” Ze wijst op de vele beschikbare plekken op de parkeerplaats aan de Oude Vest. ,,Hier zou je normaal op een zaterdagmiddag je auto nooit kwijt kunnen rond deze tijd. En kijk nou eens. Ik vind het tragisch. Vooral voor de middenstand.”

Bij My Jewellery zijn ze helemaal in hun nopjes nu ze weer 'echt' met klanten bezig kunnen zijn.

Quote Het is echt alleen ophalen en dan weer terug Hilde van Etten Hoewel de parkeerplaats niet helemaal vol staat, is het redelijk druk in het centrum. Dat er niet volop geshopt kan worden, kan opgemaakt worden uit het feit dat er relatief weinig tassen te zien zijn met de logo’s van verschillende winkels erop. Bij My Jewellery zijn Maayke van de Weerd en Anne Schamle helemaal in hun nopjes nu ze weer ‘echt’ met klanten bezig kunnen zijn. ,,De laatste weken zijn we ingezet in het magazijn, bij de verwerking van online bestellingen”, zegt Maayke. ,,Dan is dit toch een stuk leuker.”

De verkoopsters hebben het ‘lekker druk’ gehad. Klanten die iets besteld hebben, komen, op afspraak, in tijdsblokken van een kwartier. Hilde van Etten durfde de gok niet te wagen om haar spullen thuis te laten bezorgen en besloot om die reden zelf naar de stad te komen om een en ander op te halen. ,,Het een is voor een begrafenis en het ander voor een verjaardag”, legt ze uit, ,,dus dat kan niet wachten.” Na haar producten bij My Jewellery opgepikt te hebben, is ze niet meer van zins nog verder de stad in te gaan. ,,Nee, het is echt alleen ophalen en dan weer terug.”

‘Boeken zijn ook essentiële eerste levensbehoeften’

Quote De omzet is natuurlijk niet zo als die normaal zou zijn Guus Welten, De Vrije Boekhandel Bij De Vrije Boekhandel staat de deur uitnodigend open, maar wordt de doorgang versperd door een tafel. Achter deze tafel staat een opgetogen Guus Welten. Blij dat hij zijn klanten weer kan zien. ,,De afgelopen tijd hebben we natuurlijk online verkoop gehad, maar de omzet is natuurlijk niet zo als die normaal zou zijn.”

Eigenlijk vindt hij dat boekhandels onder dezelfde uitzondering hadden moeten vallen als drogisterijen en supermarkten. ,,Wat mij betreft zijn boeken ook essentiële eerste levensbehoeften.” Dat hij de boeken nu meer persoonlijk kan overhandigen aan zijn klanten heeft als bijkomend voordeel dat mensen ook weer even bij de winkel zijn geweest. ,,Ze mogen dan misschien niet binnenkomen, maar we hebben ook een mooie etalage die de mensen op deze manier weer even zien en waar ze inspiratie op kunnen doen.”