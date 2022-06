Toon brengt een erfstuk van zijn vader weg voor reparatie en krijgt een verkeerd (maar duur) horloge terug

in liefdevolle herinnering Ondanks tegensla­gen liet Loes Taal (1936-2022) zich nooit uit het veld slaan

ETTEN-LEUR - Het onderwijs was niet haar eerste keus. Toch werkte Loes Taal met veel plezier gedurende 41 jaar op basisscholen in Breda en Etten-Leur. Ondanks haar eigen ziekte was er altijd zorg voor anderen. Loes werd 85 jaar.

14 juni