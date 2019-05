Ton Damen: een leven lang onderzoeker

VIDEO Inval bij veevoeder­be­drijf in Baar­le-Nas­sau, twee dure voertuigen en tienduizen­den euro's aan cash gevonden

14:15 BAARLE NASSAU - Bij veevoederbedrijf Hendriks Group in Baarle-Nassau is dinsdagochtend een politie-inval gedaan. De politie vermoedt dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt. Het zou afvalstoffen toevoegen aan het voer en onvoldoende hygiënisch werken. Ook zou het bedrijf zich schuldig maken aan witwassen en valsheid in geschrifte.