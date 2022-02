Ton Braspenning keert niet terug als wethouder Alphen-Chaam

Braspenning was raadslid van 1997 tot 2006 en vervolgens acht jaar wethouder (2006-2014). Van 2014 tot 2017 was hij fractievoorzitter en raadslid en vanaf 2015 tot 2018 lid van Provinciale Staten. Van 2018 tot de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij wethouder en loco-burgemeester.

Mooie dingen

,,Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad en kijk terug op een periode waarin we samen mooie dingen hebben bereikt”, zegt de melkveehouder uit Strijbeek. ,,Maar na 12 jaar als wethouder is het goed om plaats te maken.”

Nieuwe lijsttrekker

De nieuwe lijsttrekker van het CDA Alphen/Chaam is Lammert Westra (65). Hij is van geboorte een Groninger, maar woont al ruim 40 jaar in Noord-Brabant, waarvan de laatste negen jaar in het buitengebied van Chaam. Westra is voorzitter van Toerisme De Baronie en GilzeEnRijenGlas/Midden-Brabant Glas. Het verkiezingsmotto 2022 van de christen-democraten is ‘Samen voor Balans’.