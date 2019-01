Tombola maakte van Gilze NAC-dorp

'Als je als kind de Grandioze NAC Tombola bezocht, was je verkocht en werd je NAC-supporter. Precies zo is het bij mij gegaan", legt voorzitter Tim Falter van Gilze Gokt voor NAC uit.

Gilze, het dorp dat beduidend dichter bij Tilburg ligt dan bij Breda, is een echt NAC-dorp. De Grandioze NAC Tombola is ter ziele, maar maakt met Gilze Gokt voor NAC een soort doorstart. Andere naam, ander bestuur, zelfde format. Zaterdag werd in Irish Pub The Banner een winterbarbecue georganiseerd.

Prognose

Dat format is eenvoudig: vóór aanvang van het seizoen vult iedere deelnemer een prognoseformulier over NAC in, met een tientje inleg. Uiteindelijk heeft iedereen prijs tijdens het eindfeest in de zomer. Dit jaar zijn er 180 deelnemers.

De Grandioze NAC Tombola startte in 1996, met Paul van Herwaarden als voorzitter. ,,Als Meneer de Voorzitter", verbetert hij. Ze begonnen in thuishonk cafetaria D'n Heuvel een NAC-Toto met een dikke knipoog. ,,Eigenaar d'n Dré zag ik haast meer dan mijn eigen vader", grijnst Van Herwaarden.

Prullaria

Die toto groeide en groeide. ,,Op zeker moment kregen we van de échte Toto het verzoek onze naam te wijzigen." Het werd: de Grandioze Tombola. ,,We haalden overal prullaria vandaan. Van Winny Bogers kochten we voor een habbekrats oude NAC-meuk. De kinderen kregen alle prijzen, maar dan moesten ze deze wel laten zien op school. Het jaar erop kwamen er nog veel meer kinderen naar de prijsuitreiking. Met hun ouders; zo werd het steeds groter."

Ook NAC anticipeerde en zag in dat de club er best wat te winnen had. Ze stuurden spelers op het evenement af en in 2009 volgde één der hoogtepunten: op initiatief van NAC stond het oefenduel VV Gilze - NAC op het programma, voor 5000 toeschouwers.

Maar cafetaria D'n Heuvel sloot in 2014 zijn deuren. ,,Wij besloten daarop ook te stoppen, de Tombola hoorde bij D'n Heuvel.” Na die stop werd nog regelmatig aan de mouwen van Van Herwaarden getrokken: er moest een reünie komen. Dat zou gebeuren bij promotie en deze geschiedde al gauw. Het werd een succes; ruim tweehonderd NAC'ers kwamen naar The Banner. Jongeren vatten het plan op door te pakken, met een nieuwe naam.

Schmink

,,Ken jij NAC-evenementen die buiten wedstrijddagen om zoveel mensen trekken?", vraagt Falter zich af. ,,We willen dat NAC-virus graag doorgeven, dus zijn er in de zomer luchtkussens, schmink en veel NAC voor de kinderen. Precies zoals ook ik NAC'er ben geworden."