'Tom werd niet oud, maar heeft wel echt geleefd'

IN LIEFDEVOLLE HERINNERINGTom Adriaansen uit Zundert werd geboren met een ernstige hart-afwijking. Toch schopte hij het bij TechnoSelect in Etten-Leur tot medewerker van de maand. Op 9 oktober overleed Tom (25).

Tom Adriaansen wilde geen buitenbeentje zijn. Maar gewoon was hij zeker niet. Dankzij een enorm doorzettingsvermogen en een aanstekelijk soort positiviteit kreeg hij, ondanks een aangeboren hartafwijking, alles voor elkaar. ,,Als Tom binnenkwam, kwam er een lach binnen. Daar werd je in meegetrokken", zegt collega Aert Huijben van TechnoSelect. Tom Adriaansen uit Zundert overleed op 9 oktober. Hij was nog maar 25 jaar oud.

,,Toen hij geboren werd, stonden we voor de keuze", zegt moeder Elly. ,,We kunnen deze jongen op laten groeien als een kasplantje of we kunnen hem laten leven." Elly en haar man Ad kozen voor dat laatste en daar hebben ze met een bewonderenswaardige kracht tot het eind aan vastgehouden.

Keihard werken

Ze steunden Tom door dik en dun: als hij een nachtlang ging stappen met zijn vrienden, maar ook als hij keihard wilde werken, soms tot hij er letterlijk bijna bij neerviel. Elly: ,,Tom wilde dat mensen trots op hem waren."

Die dadendrang in het arbeidsproces maakte van Tom een toegewijde werknemer. Hij was volledig afgekeurd, maar kon in 2015 toch aan de slag als conciërge bij uitzendbureau TechnoSelect.

Wagenpark

Operationeel manager en begeleider Tim Timmermans: ,,Hij beheerde onder meer het wagenpark, dat deed hij perfect. Maar hij merkte zelf ook dingen op en creëerde zo zijn eigen werk. Een kapotte lamp had hij al gerepareerd voordat iemand het in de gaten had. Hij reorganiseerde het magazijn, zorgde dat er een wasmachine kwam en waste zelf de hesjes van onze verkeersregelaars. Hij wilde gewaardeerd worden als een volwaardige collega."

Ziel van bedrijf

Om half acht was Tom al op de zaak. Het licht moest branden en de koffie pruttelen als de collega's binnenkwamen. ,,Tom was de ziel van ons bedrijf", zegt Aert. Hij hield van TechnoSelect en die liefde was wederzijds. ,,Tom voelde voor ons als familie", zegt Michelle, dochter van oprichter Marco van den Beemt. Na een jaar kreeg Tom een vast contract.

Quote We hoopten dat hij in elk geval nog één rondje zou kunnen rijden Moeder Elly

"Verschrikkelijk trots was hij", blikt vader Ad terug. Hij kon nu een van zijn dromen waarmaken: een eigen appartementje. Toen Tom half augustus ziek werd, bleek dat hij ook een levertumor had.

Regie

Hij had nog een paar maanden te leven. ,,Hij was heel emotioneel, pakte zelf de regie en vertelde het direct aan zijn broer Bas en zus Lieke, zijn begeleider Tim en zijn vrienden", zegt Elly.

Michelle en Aert kregen het slechte nieuws tijdens hun vakantie te horen. Als eerbetoon, is de ruimte rond het bedrijf omgedoopt tot het Tom Adriaansenplein. Hij heeft het naambord zelf nog onthuld. Van TechnoSelect kreeg Tom die laatste weken een bedrijfsauto tot zijn beschikking, een lang gekoesterde wens.

Ferrari

Een week voor zijn dood kwam nog een bijzondere wens uit. Tom ging racen op het circuit van Zandvoort. ,,We hoopten dat hij in elk geval nog één rondje zou kunnen rijden. Het werden er twintig, in vier verschillende auto's", vertelt Elly. Een foto van die bijzondere dag hebben Ad en Elly gebruikt als rode draad bij zijn afscheid.

Tom met die typerende brede lach op het smalle gezicht, achter het stuur van een rode Ferrari. Ad: ,, Alsof hij al van ons wegreed, zeiden mensen achteraf. Tom is niet oud geworden, maar we weten in elk geval dat hij echt geleefd heeft. Precies zoals we hoopten toen hij geboren werd."