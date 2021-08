Toko Kai laat zich na ramkraak niet wegjagen uit de Haagse Beemden: ‘Ik wil niet sluiten’

De bijzondere reis van gouden Shanne Braspennin­cx: hersteld van hartin­farct en nu olympisch kampioen

5 augustus Shanne Braspennincx was op de Spelen van Rio 2016 nog mee als reserve, een jaar nadat ze een hartaanval had gehad. Vijf jaar later, in Tokio, komt haar grote droom uit. Op het onderdeel keirin pakt de van oorsprong Strijbeekse baanrenster donderdag op overtuigende wijze het goud.