Toiletten, horeca en sporthoekjes: Galderse Meren krijgen nog voor de zomer opfrisbeurt

video NAC-trai­ner Steijn: ‘Dat we niet met ons hart spelen, daar ben ik het meest teleurge­steld over’

5 april Trainer Maurice Steijn had er flink de pee in na de nederlaag van NAC tegen Go Ahead Eagles. ,,Het is een stukje intrinsieke motivatie”, was zijn harde oordeel. ,,Je speelt voor promotie...”, leek hij er weinig van te snappen.