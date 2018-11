Toezicht uitgaansavond verscherpt: gastheren blijven definitief in deel Bredase binnenstad

In september en oktober liepen de gastheren van SfeerBeheer Groep bij wijze van proef door de stad tijdens de uitgaansavonden. Dat beviel goed, zo schrijft burgemeester Paul Depla in een raadsbrief: ‘De gastheren leggen laagdrempelig contact met het uitgaanspubliek, brengen de sfeer van de avond in kaart voor ondernemers, portiers, politie en cameratoezicht en spreken het uitgaanspubliek aan op ongewenst gedrag. Dit doen ze zodanig dat het de sfeer in de horecastraten voelbaar ten goede komt’.

Toch bleef het na de laatste pilotavond eind oktober stil. De gastheren verdwenen van straat omdat een definitief akkoord uitbleef, en ook de politie was zoals aangekondigd minder zichtbaar aanwezig tijdens de uitgaansavonden. ,,We zitten nu in een vacuüm, zonder politie en gastheren", zo verwoordde horecaondernemer Patrick van Asch.

‘Wat als we er stonden?’

Uitgerekend in dat ‘vacuüm’ vond aan de Adriaan van Bergenstraat de steekpartij plaats die Paul Pluijmert uit Dordrecht uiteindelijk het leven kostte. Op een paar meter afstand van de plek waar een weekend eerder nog de gastheren van SfeerBeheer stonden. ,,Je mag het niet denken, maar je doet het toch. Wat als? Wat als we daar afgelopen zaterdag opnieuw hadden gestaan. Had het dan anders gelopen? Ik kan die gedachten heel moeilijk van me afzetten”, overpeinsde gastheer Remco Theulen eerder deze week.

Quote We investeren op veiligheid op straat, preventief. Daar moet iedereen zich welkom voelen Johan de Vos, KHN Breda

De weken tussen de proef en de structurele oplossing van vanavond is er vooral veel overleg gevoerd, laat net als Depla Johan de Vos weten. Naast uitbater van Boerke Verschuren is hij voorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,De proef werd breed gedragen, maar iedereen zat nog wel met vragen. Daarover moesten we samen in overleg.”

Soepeler portierbeleid

Uit overleg met ondernemers uit de Visserstraat is nu een concreet voorstel gerold. Depla: ‘Door het versoepelen van regels voor nachtzaken ontstaat de financiële ruimte om gastheren in te zetten.’ De Vos verduidelijkt: ,,We hebben ervoor gekozen om de portiers in de zaken anders in te zetten. We investeren op veiligheid op straat, preventief. Daar moet iedereen zich welkom voelen.”