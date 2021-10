Toekomst winkels kerkdorpen Breda redelijk rooskleurig, maar niet in Teteringen: ‘zeer matig’

bij de rechter Tjeerd kreeg een brandende peuk in zijn gezicht en moest de cel in: ‘Ik schaamde me kapot’

13:30 ROOSENDAAL/BREDA - Twee uur ’s middags, zaterdagmiddag 15 juni 2019. Tjeerd K. (toen 18) loopt het politiebureau uit. Hij is er ellendig aan toe, zo vertelt hij de politierechter tijdens een zitting in het gerechtsgebouw in Breda. Zijn witte poloshirt is besmeurd met bloed, maar niet het zijne, en hij heeft zojuist een nacht in de cel doorgebracht.