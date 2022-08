Toekomst van de standwerker in het geding, zien ze in Chaam: ‘Het kost steeds meer moeite ze te vinden’

Vooral voor de standwerkers is het hard werken, met deze temperaturen. De truc is mensen bij je kraampje te houden en hen te overtuigen bij je te kopen. Corné van den Berg verkoopt bloemen en planten. Hij puft even uit in de koele Locobar. ,,Ik ben kapot. Het is een spelletje met voorbijgangers. Dat is normaal al intensief, maar zo is het niet de hele dag vol te houden.”