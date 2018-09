Toekomst hing aan zijden draad: 'Klein wonder dat Breda Barst er nog is'

Hoog bezoek in Breda: Wil­lem-Alexan­der opent nieuw gerechtsge­bouw

11:12 BREDA - Koning Willem-Alexander opent vrijdag het nieuwe gerechtsgebouw in Breda. Aan de Stationslaan is de rechtbank Zeeland-West-Brabant nu gevestigd in een hoge toren met veel glas. Willem-Alexander woont er onder meer een zitting bij die wordt nagespeeld door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in de stad.