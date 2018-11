Toekomst Amphia in talkshow Spraakvermaak in Terheijden

Olof Suttorp is sinds januari 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van het ziekenhuis in samenspraak met de Raad vanToezicht, het bestuur van de medische staf, het management en de adviesorganen.

Het Amphia is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland met een verzorgingsgebied van ruim 400.000 mensen. In een tijd waarin ziekenhuizen van de ene op de andere dag (moeten) sluiten, bespreken presentator Dik van Beest en gastpresentator Riebert Verheugen samen met Suttorp de stand van zaken in de ziekenhuiszorg. Hierbij gaan ze specifiek in op hoe het Amphia er voor staat. Verheugen was manager in de zorg en is nog altijd raadslid voor Lijst Harry Bakker.