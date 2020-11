Toch nog wat leut op de Beek: bouwclubs gaan Boemeldonck aankleden

Bredanaar (22) rijbewijs kwijt na rijden onder invloed

13:56 OOSTERHOUT- Een 22-jarige man uit Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 1.00 uur aangehouden op de kruising van de Ridderstraat met de Bredaseweg in Oosterhout voor het rijden onder invloed van harddrugs en voor het witwassen van geld. Zijn rijbewijs is ingevorderd.