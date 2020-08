Toch nog de Vuelta fietsen in de Koepel met Lars Boom: ‘Even lekker zweten’

BREDA - Geen toprenners in de straten van Breda. Toch werd er fanatiek gefietst op de dag waarop de stad rood had moeten kleuren voor het peloton van de Ronde van Spanje. In de Koepel namen veertig sportievelingen onder leiding van oud-profrenner Lars Boom het op tegen een virtueel peloton.

Het had de dag moeten zijn waarop het Vuelta-peloton Breda had leren kennen, maar corona zette ook hier een streep door. "Toen werd besloten dat de Vuelta niet naar Breda zou komen, heb ik een nacht niet geslapen", vertelt wethouder Daan Quaars. "Nu gaan we met gezond, realistisch verstand voor 2022."

Vandaag stapt hij op de fietstrainer voor de virtuele etappe Breda-Breda. Nog zo'n veertig andere wielerliefhebbers hebben hun fiets in de Koepel opgesteld. "Dit is een unieke locatie en daarom doe ik hieraan mee", zegt Emiel van den Berg. "Als de Bredase Vuelta-etappe was doorgegaan dan was ik daar zeker als toeschouwer bij geweest.”

Een paar meter verderop prutst Margot Janssens nog wat aan haar fiets. "Ik ben pas sinds vier maanden aan het fietsen. Met een nieuwe relatie komt ook een nieuwe sport." Ze verwacht dat het afzien wordt, maar wegkapitein Lars Boom belooft het vandaag gezellig te houden. "Het is een groepsrit, dus we gaan vooral genieten en een beetje zweten", zegt hij. De voormalig profwielrenner weet hoe het is om de Ronde van Spanje te fietsen en erin te zegevieren. In 2009 won hij de etappe naar Córdoba.

Volledig scherm Zo'n 75 deelnemers fietsen virtueel de Bredase Vuelta-etappe in de voormalige koepelgevangenis. In het midden reed Lars Boom mee. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Jammer dat het niet doorgaat

"In 2018 reed ik mijn laatste Vuelta. Toen waren de voorbereidingen op deze Brabantse etappes al bezig en ik hoopte dat de rit van Den Bosch naar Breda ook door mijn dorp Vlijmen zou gaan. Dat zou dit jaar gaan gebeuren en ik keek er erg naar uit. Jammer dat het nu niet doorgaat.”

Op de schermen in de Koepel is te zien hoe in het virtuele fietsplatform Bkool nog meer renners van over de hele wereld zich verzamelen bij Boom die op het programma is aangesloten. Zij doen vanuit thuis mee, maar krijgen via de videobeelden toch een indruk van Breda.

Dan klinkt het startschot op de Nassausingel. Al snel worden de handdoekjes erbij gepakt om de eerste zweetdruppels van de voorhoofden te vegen. De temperatuur is ook in de Koepel zomers en de ventilatie mag vanwege de coronamaatregelen niet aan. "Heb je water nodig? Steek je hand op, dan zorgen wij daarvoor", klinkt het door de luidsprekers.

Deejay Milan van Ginneken draait de volumeknop nog eens open. Geen Spaanse zomerhits, maar flinke beats waarop de renners zich naar de virtuele finish in de Torenstraat trappen.