Toch kort geding: gaat dancefestival Ploegendienst bij Galderse Meren door?

Het was eerst Natuurplein de Baronie die grote problemen had met het festival. Er mogen jaarlijks twee ‘luidruchtige’ evenementen gehouden worden in het buitengebied of bij een recreatieplas, staat in de nota Evenementenbeleid. Regel is wel dat dit buiten het broedseizoen gebeurt. Nou is het broedseizoen, dat loopt van half maar tot half juli, een rekbaar begrip.

Lees ook Dancefestival Ploegendienst bij Galderse Meren: Natuurplein toch niet naar de rechter Lees meer

Flora en fauna

Het valt niet mee om precies vast te stellen of en welke soorten precies waar broeden. Organisator Kairos Events deed onderzoek naar de flora en fauna op het festivalterrein. De gemeente Breda verleende, met de aangeleverde onderzoeken, een vergunning. Maar Natuurplein wees op nabijgelegen gebied waar zang- en rietvogels zouden broeden. Aanvankelijk leek de natuurclub er met de gemeente en de organisator uit te komen, na toezeggingen dat het de laatste keer zou zijn op de Galderse Meren en dat natuurcompensatie geregeld zou worden.

Zwart op wit

Het compromis tussen de partijen is volgens secretaris Bert van de Haar van Natuurplein niet zwart op wit gezet. De natuurclub had daar op aangedrongen. ,,We dachten dat het geregeld zou zijn, maar dat is het niet.” Het is nu niet Natuurplein die naar de rechter stapt, maar de West Brabantse Vogelwerkgroep, waar diezelfde Van de Haar voorzitter van is. ,,Op korte termijn was dit niet te organiseren voor Natuurplein, voor de vogelwerkgroep wel.”

Onomkeerbare schade

Over de reden: ,,Vanwege onomkeerbare schade die niet hersteld kan worden in een bezwaarprocedure achteraf.” De vogelwerkgroep richt zich dan met name op het volume: ,,Ondanks langdurig aandringen om aan de volumeknoppen te draaien, zodat het geluid niet verstorend zal werken op de vogels in het gebied die in hun broedseizoen zitten, is hier niet op gereageerd.”