Toch geen luxe Beach Club bij Hoeve Galderzicht deze zomer, wel bohemian zomerterras

Niet een, twee mars... maar een, twee roei: KMA’ers zoeken het water op van de Mark

BREDA - Een, twee roei..., klinkt het vanuit de legergroene vaartuigen op de Mark. Hier bij het Almondepad in wijk Boeimeer in Breda zoeken de officieren in opleiding van de KMA het water op. Het kan slechter met deze hitte die de dertig graden overstijgt.

23 juni