Toch geen afhaalwijntje kopen in de Wine drive-thru van Breda: mag niet van burgemeester

La Persistance, gevestigd op bedrijventerrein Hoogeind, levert normaal vrijwel uitsluitend aan de horeca en ziet die omzet wegvallen. Eigenaar Huub van den Muijsenbergh bedacht een concept, waarbij consumenten met hun auto langskomen en zonder dat ze hoeven uitstappen een doosje wijn kunnen kopen.

De eerste dag (vorige week donderdag) was dat gelijk een groot succes, maar een dag later verbood de gemeente het omdat La Persistance een groothandel is en niet aan particulieren mag verkopen, en al zeker niet vanaf een bedrijventerrein.

Drive-thru bij restaurant mag ook niet

Nadat La Persistance vorige week dat verbod kreeg opgelegd, bedacht de Bredase wijnkoperij een andere manier om wijn te verkopen. Het plan was om dit via restaurant De Peer bij het Liesbos te doen via een takeaway-constructie: La Persistance verkocht de wijn aan restaurant De Peer. Vervolgens verkocht De Peer de wijn aan klanten.

Maar de gemeente ging daar niet mee akkoord. Op dit moment geldt een versoepeling in het verkopen van licht-alcoholische dranken bij horecazaken die via een loketfunctie maaltijden verkopen. Bij een maaltijd kan nu een flesje bier of wijn verkocht worden. Deze regel is er om ondernemers in staat te stellen hun service aan hun gasten zo veel mogelijk te kunnen voortzetten.

De gemeente laat weten dat met de eigenaren herhaaldelijk contact is geweest over de voorwaarden die gelden. Ook na een officiële waarschuwing waarin de eigenaar van de Peer werd gewezen op het overtreden van de regels, werden bij een tweede bezoek door handhavers weer activiteiten waargenomen waarin de regels niet werden nageleefd. Daarom is het bedrijf opgelegd te stoppen met hun activiteiten.

