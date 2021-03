Toch een beetje Matthäus vanuit de Grote Kerk in Breda

Maar helaas. Het gaat, net als vorig jaar, niet door. Nog altijd waart het coronavirus rond. En dus is het traditionele concert opnieuw afgelast.

Jubileum

En dat terwijl Breda zich vorig jaar al opmaakte voor een bijzondere editie. Het meesterwerk van Bach is immers al sinds 1946 elk jaar opnieuw live bij te wonen in de Grote Kerk. In 2020 zou het dus eigenlijk de 75e keer zijn geweest.

Die 75e uitvoering stond nu op de agenda voor dinsdag. Om weer te worden geannuleerd.

Mini-documentaire

Toch laat de stichting Matthäus Passion Breda 1946 de trouwe fans niet in de kou staan. Integendeel. Zowel de circa duizend bezoekers die het concert gewoonlijk trekt, als alle andere liefhebbers van de Bredase Matthäus, worden getrakteerd op een mini-documentaire.

In de film, die is opgenomen in de Grote Kerk, is uiteraard veel aandacht voor de muziek. Zo speelt organist Aart Bergwerff enkele stukken uit de Matthäus Passion en geeft daar uitleg bij. Beiaardier Paul Maassen neemt de kijker mee de toren in, toont het carillon en het uitzicht over Breda en de Grote Markt.

Link

Ook is er een interview met dirigent-musicoloog Geert van den Dungen die in Breda meerdere malen de Matthäus uitvoerde. Altijd met het Bachkoor Brabant en met het Bredase Sacramentskoor. Dirigent Louis Buskens, die de interviews verzorgt, vertelt tot slot uitvoerig over het meesterwerk.

Vaste bezoekers van de Bredase Matthäus vinden dinsdag een link in hun mail naar de documentaire. Anderen kunnen vanaf woensdag kijken via www.mpbreda.nl.