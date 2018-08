Toch dertiende editie Redhead Days in Breda

BREDA - Lange tijd was het spannend of de roodharigendagen van 2018 kon doorgaan, maar nu is er zekerheid. Met een nieuwe sponsor strijken de Redhead Days op 22 op 23 september toch neer in Breda.

Financiën waren voor lange tijd een probleem voor de volgende editie van het roodharigenfestival. Het ontbrak hen aan subsidie. Daarom zouden er dit jaar geen Redhead Days gehouden worden, maakte de organisator in september 2017 bekend. Ook zou de editie in 2019 niet meer in Breda plaatsvinden.

Alhoewel... De organisator was begin dit jaar een stuk minder stellig over het aanstaande vertrek. Hij was op dat moment in gesprek met de gemeente.

Volledig scherm Redhead days Breda - roodharigen chillen in het park ,,Lange tijd gingen we ervan uit een jaartje over te slaan en pas in 2019 de

eerstvolgende editie van het evenement te organiseren. We kijken ernaar uit om

toch ook in 2018 opnieuw vele duizenden roodharigen uit meer dan tachtig landen in Breda te verwelkomen." Dat laat de directeur van de Redhead Days, Bart

Rouwenhorst, weten in een persbericht.

Nieuwe sponsor

Hun redder in nood is risico- en verzekeringsadviseur Aon. Zij stonden op als de nieuwe hoofdsponsor van het festival. ,,De Redhead Days zijn al vele jaren een begrip in Breda en tot ver daarbuiten. We voelen ons zeer verbonden met deze regio omdat we hier veel zakelijke en particuliere klanten hebben”, aldus Arjen Vissers, Managing Director Marketing & Communications bij Aon.

Hij vervolgt: ,,Redhead Days past bij Aon: allebei sterk internationaal georiënteerd maar óók lokaal aanwezig. Het evenement dreigde dit jaar niet door te gaan. Maar we zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen waardoor één van de leukste evenementen van de regio in 2018 een feit is."

Hoe het programma van het roodharigenfestival er precies uit gaat zien, is nog niet bekend: daar wordt op dit moment aan gewerkt. ,,Op korte termijn geven we hier meer duidelijkheid over”, aldus Rouwenhorst.

De roodharigendagen trekken jaarlijks zo'n veertigduizend bezoekers uit verschillende landen.