Tobias (17) uit Breda naar Natuurkunde Olympiade in Tel Aviv

Samen met vier andere Nederlandse bollebozen buigt hij zich van 7 tot en met 15 juli in de Israëlische stad over tal van natuurkundige opgaven. Aan de olympiade doen 450 jongeren uit negentig landen mee.

Tobias is leerling aan het Mencia de Mendoza Lyceum en hij heeft net zijn vwo-examen achter de rug. Woensdag hoort-ie of hij is geslaagd, maar daar maakt hij zich allerminst zorgen over. “Ja hoor, ik heb het gehaald”, klinkt het overtuigend.

Eindronde

Voor de landelijke olympiade schreven in eerste instantie 3.000 leerlingen zich in. Daarvan bleven in de tweede ronde 120 deelnemers over. “Uiteindelijk is er een selectie van twintig mensen geweest. Afgelopen week was de eindronde op de Rijksuniversiteit Groningen.”