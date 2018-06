Tjsechov op in de open lucht van Achtmaal

De Meeuw van Tsjechov speelt zich af in een identiek kader als ten tijde van Henriette en Richard Roland Holst, namelijk in hun landgoed op de Oude Buisse Heide. Een betere locatie kun je je niet wensen. ,,Maar het stuk is wel ontdaan van het typisch Russische en het tijdsgebondene”, zegt regisseur Marnix Mulder, die ook wat teksten moest schrappen.

Boos

Speelster Monique Drent: ,,Je doet iets door de ander, met andere woorden, je reageert op de ander, dus elke keer is het stuk verschillend van een voorafgaande keer. Stel dat ik op dat moment 'boos' ben, dan reageer ik anders dan wanneer ik me goed voel..”

In dat kader ziet Mulder geen plaats voor grote ego’. ,,Want die zijn niet flexibel, kunnen zich niet kwetsbaar opstellen. En je kunt je pas kwetsbaar opstellen als speler wanneer je 100 % zeker kunt zijn van de groep. We zijn niet lief voor elkaar, soms zelfs hard, maar dat moet ook in zo’n proces.”

Samen maken ze een omgeving, een entourage, waarin iedere speler tot bloei kan komen. De essentie van hun spel is dan ook dat het publiek onvoorwaardelijk in het spel gaat geloven, ijdelheid voelt of het onverwachte dromen. voor zich ziet.

Script

Speler Jan van Berkom omschrijft de rol van de regisseur als volgt: ,,Hij geeft heel veel uit handen, al laat hij wel horen: dit maakt het sterker, dit is mooi. We mogen, nee, we moeten onze impulsen volgen binnen het script.”

Paul Dekker van de opleiding De Meisner Acteerstudio uit Den Bosch houdt de studenten voor: ,,In het echte leven zeg je bijvoorbeeld 'goedendag', hoewel je er niets van meent. Niet hier op het toneel: hier moet je 'echt' zijn.”

Drent: ,,Ik heb het zo vaak meegemaakt dat een regisseur zei dat je een voorwerp zo moet vastpakken of zo. Dat pik ik nou niet meer, want het moet vanuit mezelf komen en dan gaat het ook vanzelf goed.”

Typetjes

,,Iedereen moet spelen vanuit de eigen visie en die creëren we samen. We spelen geen typetjes, dat kan niet meer na deze opleiding. Ik ben op mijn zestigste gaan studeren en ik heb nog nooit zo’n waardevolle training gehad”, voegt Van Berkom toe.

In deze uitvoering van De Meeuw is er naast tragiek ook plaats voor humor, een factor die in veel uitvoeringen ondergesneeuwd was geraakt. Regisseur en spelers geloven dat het publiek in hén gaat geloven bij deze uitvoering.

Speeldata:

Donderdag 28 juni 2018, aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 29 juni 2018, aanvang 20.15 uur.

Zaterdag 30 juni 2018, aanvang 20.15.

Zondag 1 juli, aanvang 14.45 uur.