Tip: ruim niet alle blaadjes in de tuin op

Aanrijding van fietser in Breda blijkt ernstiger dan gedacht, politie zoekt automobi­lis­te

12:24 BREDA - Een auto en een fietser raakte dinsdagochtend met elkaar in botsing op de Wilhelminasingel in Breda. In eerste instantie leek er niks aan de hand, dus vervolgden beiden hun weg. Niet veel later werd de fietser echter onwel. De politie zoekt nu naar de bestuurster van de auto.