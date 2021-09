Tiny House wint bij het Timmerfestival: ‘Het leukste was dat er geen regels waren’

Omstreden Bredase Dries maakte van Elvis Presley een ster

2 september BREDA - Je zou Elvis Presley (1935-1977) de verpersoonlijking van de rock & roll kunnen noemen. Maar de vraag is of Elvis zo’n grote ster had kunnen worden zonder de zakelijke aansturing van Bredanaar Dries van Kuijk, alias Colonel Parker (1909-1997): de verpersoonlijking van de keiharde manager. Waar de één geliefd was, was de ander vooral omstreden.