Timo W. rekent één item af uit vol winkelkarretje: 'Wilde geld sparen om mijn kind weer te zien’

Brandweer rukt met hoogwerker uit om hulpeloze meeuw te redden in Breda

BREDA - De brandweer rukte vrijdagmiddag met een hoogwerker uit om een meeuw te redden. Het dier lag rond 16.00 uur hulpeloos in het water aan het Kasteelplein in Breda. Vermoedelijk zat hij vast in vislijnen.

5 augustus