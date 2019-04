Timmermans in Breda: ‘Laat EU direct zaken doen met stad en provincie’

Verkeers­druk­te bij vaccinatie­ron­de in Made: ‘Mensen zijn eigenwijs’

18:23 MADE – Een kleine opstopping in de Lignestraat in Made. Reden: vaccinatieronde van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in de Amerhal. Om al het verkeer in goede banen te leiden zijn er verkeersregelaars ingehuurd. ‘De route is goed geregeld, alleen nu moeten de bestuurders nog luisteren’