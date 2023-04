Tim uit Roosendaal wil met zijn e-step gewoon de weg op, en dus gaat hij daar wat aan doen

indebuurt.nl Bredase drummer Tirtzah vond liefde terug in poppodium Phoenix: 'Had het al opgegeven'

Het Bredase poppodium Phoenix verkeerde in 2022 in zwaar weer. Een faillissement dreigde, maar inmiddels heeft het met succes een doorstart gemaakt. Dat is maar goed ook, want dankzij het poppodium kreeg de Bredase drummer Tirtzah Bego haar leven weer op de rit.