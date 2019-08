Tim uit Breda opnieuw wereldkampioen Stratego

Slagboom die het bordspel al sinds zijn vijfde speelt, was ook al wereldkampioen in 2013 en 2014. Bovendien was hij een flink aantal keren tweede. ,,Super dat het opnieuw gelukt is’’, aldus de enthousiaste Bredanaar vanochtend. Slagboom speelde dit weekend tien wedstrijden tegen tegenstanders uit acht verschillende landen. Op één na wist hij ze allemaal te winnen. Maar omdat die tegenstander er meer verloor mocht Tim zich toch tot 's werelds beste laten kronen.

De Bredanaar was lang bestuurslid van de Strategobond in Nederland, maar legt zich sinds kort helemaal toe op het spelen. Veel geld daarmee verdienen is er overigens niet bij. ,,Het is echt voor de lol. In het verleden zijn er weleens geldprijzen uitgereikt van een paar honderd of duizend euro. Maar dat was het dan ook. Helaas’’, lacht Tim.