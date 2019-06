Tim Akkerman vertolkt met Festival Orkest Bruce Springsteen in Breda

BREDA - ,,Ik zit straks recht tegenover mijn vader. We plagen en knipogen naar elkaar tijdens het optreden, dat is leuk", grijnst Elodie Elshout (18) uit Breda. Zij staat donderdag- en vrijdagavond om 20:30 uur met het Breda's Festival Orkest op het ponton van het Spanjaardsgatfestival. De in totaal 68 veelal amateurmuzikanten brengen beide avonden een anderhalf uur durende medley ten gehore: iconen als Bruce Springsteen, David Bowie en Prince worden vertolkt, afgewisseld met symfonische pop-, jazz- en filmmuziek.

De eerste repetitiedag was nog niet zo lang geleden, op 12 mei. ,,Normaal doe je er maanden over om zoiets te oefenen, nu zijn het vijf repetities. De muziek is speciaal hiervoor geschreven door Frits Bayens, dus het is voor iedereen echt nieuw", legt projectleider Jurgen Damen van de Nieuwe Veste uit. De muziek bouwt op. Klassiek, film, pop, tot de climax: het laatste kwartier speelt zanger Tim Akkerman mee, die Bruce Springsteen vertolkt. Ook de Bredase zanger Ewout Feenstra beklimt het podium.

Normaliter is de generale repetitie voor het Breda's Festival Orkest woensdagavond op het ponton zelf. Maar omdat daar de vorige week afgelaste filmvertoning van Bohemian Rhapsody afspeelt, is uitgeweken naar de vrij kleine balletzaal van de Nieuwe Veste. Die daardoor flink uitpuilt. Er komt van allerlei pluimage aan muzikanten samen bij dit eenmalige samenspel. Blazers die vaak met een been in klassiek en de ander in het feest staan. Klassieke violisten die plots met pop en rock te maken krijgen. ,,Je voelt al dat we naar iets moois aan het werken zijn. Je komt uit je comfort zone, speelt echt iets heel anders dan je gewend bent. Iedereen kijkt daar enorm naar uit."

De muzikanten zijn afkomstig van de Nieuwe Veste en het conservatorium en deden hun repetitie voor deelname middels een video. Het merendeel staat straks voor het eerst op het grote festivalpodium.