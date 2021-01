Tim (11) is weer thuis na vuurwerkongeluk in Breda: ‘Hopen dat er geen blijvend letsel is’

De jongen raakte in zijn woonplaats Breda gewond bij een vuurwerkongeluk in de Pijnboomstraat en kwam met een gescheurde lever op de intensive care van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam te liggen.

Het ging mis toen onbekenden zwaar shellvuurwerk afstaken. ,,De bom vloog tegen de buik van mijn neefje, waarna het vuurwerk een meter verderop ontplofte", liet Fase eerder weten.

Herstel

Tim heeft volgens zijn oom nog wel veel pijn en moet rusten. Er staan zes weken voor het herstel. ,,Dan nog hopen dat er geen blijvend letsel is", zegt zijn oom.

Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen, stelde Fase eerder. ,,Was de vuurwerkbom iets hoger tegen het lichaam van mijn neefje terechtgekomen, dan was hij er misschien niet meer geweest.”

Onderzoek

De politie heeft het incident in onderzoek. ,,Belangrijk is dat de verantwoordelijke zich meldt", zei een woordvoerder na het incident. ,,Hij mag het dan niet expres hebben gedaan, hij is wel verantwoordelijk voor het zwaar lichamelijke letsel van een ander. Dan moet je je verantwoordelijkheid pakken.”

