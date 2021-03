Tilburgse (34) mishandelt ex van ex met lifehammer ‘na web van verzinsels’ van notoire oplichter Stan T.

Geen milieuscha­de ‘verwacht’ aan A16 door lekken zware metalen; bewoner doet zelf onderzoek

11:47 BREDA - De bomen op het talud van de A16 bij de Rijsbergseweg in Breda, dat is opgebouwd van bodemas van verbrand huisafval, hebben geen schade toegebracht aan de afdekfolie. Dat is althans volgens de gemeente Breda de ‘verwachting‘. Bewoner Harold van der Valk die de zaak aanhangig heeft gemaakt, schakelt zelf een bureau in om bodemmonsters te nemen.