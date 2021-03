Tilburger (44) maakt het bont op A16: rijdt door na botsing, zelfs als hij niks meer ziet door voorruit

Zwart adoptiekat­je Frummel wint Gouden Loeki, brons voor reclame met ‘eenzame’ Guus Dam

4 maart De Staatsloterij en reclamebureau TBWA\Nebeko hebben de Gouden Loeki gewonnen. In de reclamecampagne ‘Geloof in geluk’ staat het zwarte katje Frummel centraal. De Zilveren Loeki ging naar ‘Buurttuin’ (Ministerie van VWS/ Eén tegen Eenzaamheid & Open Now Amsterdam), de Bronzen Loeki naar ‘Goed Eten is Samen Eten’ (PLUS & Wunderman Thompson).