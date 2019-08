Tilburger (25) heeft tijdens uitgaan in Breda vuurwapen bij zich en wordt gepakt

Dorpsbelan­gen hecht waarde aan alle nummers 2 in gemeente Zundert

13 augustus ZUNDERT - Wie in de gemeente Zundert op een adres woont of werkt met huisnummer 2, kan binnenkort een brief in de bus aantreffen van de politieke partij Dorpsbelangen. Die nodigt alle bewoners en werkenden van de nummers 2 uit om plaats te nemen in een nieuw dorpspanel.