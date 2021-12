Tilburg en Breda: zie af van ‘oneerlijke’ prijsverhoging voor 51.000 gebruikers warmtenet

Pierre Hobbelen staat aan het hoofd van Thuisves­ter: ‘Huis voorwaarde om gezond en gelukkig te zijn’

OOSTERHOUT - Er is een nijpend woningtekort. Én huizen moet snel klimaatvriendelijk worden. Pierre Hobbelen, directeur van woningcorporatie Thuisvester, staat midden in ‘de storm’. ,,Er is heel veel te doen.”

14 december