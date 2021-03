Tik op de neus van Stan T.: ‘Al had hij op mij een pistool gericht, maar van mijn dochter blijf je af’

Files dreigen weer op de snelwegen: ‘Stop met al die lea­se-au­to's en leg minder asfalt aan’

13 maart Het is nu nog lekker rustig op de weg, maar als de coronacrisis straks voorbij is, is de kans groot dat we met z’n allen weer achter het stuur kruipen. Dat deden we na eerste lockdown vorig jaar ook al. ‘Neem daarom nu maatregelen.’