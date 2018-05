Tijn Trommelen uit Oosterhout speelt met zijn heldin op Breda Jazz: 'Ze kan echt alles, geen woorden voor'

Zij speelde als bassiste met indrukwekkende namen, waaronder tien jaar met de absolute gitaarlegende Les Paul, tevens haar ontdekker. Hij is net aangenomen op het Tilburgse conservatorium en wordt daar door bekenden vanmiddag uitvoerig mee gefeliciteerd.

Aanvulling

,,Er gebeurt ineens heel veel tegelijk'', glundert Trommelen. Hij stottert af en toe van enthousiasme, en wordt continu aangeschoten of gebeld door mensen die hem nog even succes willen wensen. Niet zelden fietst hij in zo'n gesprek er nog even tussendoor dat hij straks samenspeelt met een van de grootste solisten ter wereld.

,,Toen ik swingjazz begon te ontdekken, was zij een van de eersten die ik op YouTube tegenkwam. 'Zo kan het dus ook', dacht ik dan'', is hij vol bewondering. ,,Ze is zo goed en drijvend in haar spel, dat ze eigenlijk geen gitarist nodig heeft. Maar hopelijk ben ik een goede aanvulling.''

Thuiswedstrijd

De show van tweemaal drie kwartier op 't Saspleintje is een thuiswedstrijd voor hem. Met zijn vader Antoine (sax en piano) en zus Tessa (zang) vormt hij Three 'O' Trommelen. Vier jaar geleden stonden ze voor het eerst in die samenstelling op Breda Jazz. ,,Vorig jaar waren we er niet, toen zat ik in Australië. Maar verder kom ik hier al mijn hele leven'', vertelt hij.

Vandaag hebben ze behalve Parrott ook klarinettist en saxofonist Engelbert Wrobel mee. ,,Het is een leuk podium, uit de loop, dus mensen komen hier echt voor de muziek. We gaan ze lekker lazy afternoon jazz geven.''

Japan

Parrott trok afgelopen najaar met Antoine Trommelen en Wrobel op in Japan. Het gesprek kwam op Three 'O' Trommelen, en al snel bleek dat Parrott toevallig rond deze periode ook in Breda zou zijn. ,,Toen ik hoorde dat ze mee zou spelen, dacht ik wel: 'Holy shit, dat ik dit mag doen'.''

'Geen woorden'

Na de zonovergoten en drukbezochte set, heeft hij nog veel meer lovende woorden voor de vrouw met wie hij samen de ritmesectie van het kwintet vormt. ,,Ze is zo duidelijk, zo sturend'', zegt hij over de communicatie op het podium.

,,Dan kijkt ze je aan, en als ze even op haar lip bijt, weet je dat je gas mag geven. En ze mist geen noot, dus ze vangt je op als je er even naast zit. Bovendien straalt ze zoveel plezier uit, dat je er zelf ook meer van geniet. Zo trekt ze de hele show omhoog. Ze kan echt alles, ook zingen. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.''

Les Paul

Parrott moet even wennen aan al die complimenten. ,,Ik voel me gevleid, maar het is raar om 'held' genoemd te worden. Ik ben buiten jazzkringen ook helemáál niet bekend, volgens mij'', blijft ze bescheiden. ,,Ik heb wel met helden gespeeld. Tien jaar lang elke maandag met Les Paul spelen, de uitvinder van de elektrische gitaar, dat is een hele waardevolle ervaring'', memoreert ze.

'Natuurtalent'

,,Maar wat ik mooi vind aan Tijn, en ook zijn zus, is de waardering voor de artiesten die vóór hen kwamen. Ik zou niet eens weten wat er van mij allemaal op YouTube staat, maar als ik dan hoor wat zij van mij geluisterd hebben, denk ik: wat cool dat jullie dat doen!''