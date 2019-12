Tijdens de Week van de Toekomst kan alles in Breda

Toen het Bredase stadsbestuur drie jaar geleden zijn toekomstvisie presenteerde, werd als vergezicht geschetst dat het straks mogelijk is om in drie kwartier in hoofdsteden als Parijs en Kopenhagen te staan. Science fiction? Niet als het aan Emma van de Ven ligt: “Met de hyperloop kun je de afstand van Amsterdam naar Parijs in een half uur afleggen. Dat moeten we alleen nog een manier vinden om in een kwartier van Breda in Amsterdam te komen.”