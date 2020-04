Tijdelijke woonruimte in oude postkantoor in Breda

Tien coronapa­tiën­ten in 24 uur ontslagen uit Amphia: één patiënt overleden

11:25 BREDA - In het Amphia in Breda is in 24 uur tijd één persoon overleden. Er is gelukkig ook goed nieuws: er zijn in diezelfde 24 uur tien patiënten ontslagen, wat het totaal op 130 ontslagen coronapatiënten brengt.