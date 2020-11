Tijdelijke vorstopvang in wijk Heuvel is klaar voor gebruik

De opvang telt twintig slaapplekken. Aangezien er de komende dagen nachtvorst in de pen zit is de opvang voor het eerst open gegaan. Bewoners in de directe omgeving zijn geïnformeerd. De opening van de opvang houdt verband met de sloop van de Doorstroomvoorziening aan de Slingerweg. Die gaat in het voorjaar tegen de vlakte, om plaats te maken voor nieuwbouw.

Warme maaltijd en ontbijt

De daklozen worden voorlopig ondergebracht in een gebouw van Atea aan de Riethil 12. Daar is geen ruimte voor een winteropvang. Daarom is nu tijdelijk een oud schoolgebouw aan de Nansenstraat in gebruik genomen. De opvang opent (21.00-08.00 uur) als de temperatuur twee nachten achter elkaar 0 graden of lager is. De opvang sluit als het drie nachten achter elkaar boven 0 graden is.