Tijdelijke terrassen in Breda mogen veelal blijven: ‘Reuring en sfeer gaat erop vooruit’

,,We hebben het snel gedaan en dat is goed bevallen.’’ Wethouder Boaz Adank (Economie en Binnenstad, VVD) is tevreden over de manier waarop in Breda de coronacrisis is aangepakt. Beter nog, zelden is de relatie tussen horeca en stadskantoor zo goed geweest. ,,Vroeger werden we de terraspolitie genoemd. Dat hoor ik niet zo vaak meer’’, zegt Adank.